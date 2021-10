Le capitaine Kirk de Star Trek de retour de l'espace

Une fusée de Blue Origin était sur le point de s’envoler mercredi, depuis le Texas, pour quelques minutes dans l’espace, avec à bord un passager emblématique: William Shatner, qui a incarné le fameux capitaine Kirk de la série Star Trek. À 90 ans, il deviendra la personne la plus âgée à atteindre l’espace, et sera accompagné par trois autres passagers.

L'acteur canadien est devenu, à 90 ans, la personne la plus âgée à atteindre l'ultime frontière. Il s'agissait du deuxième vol habité de la fusée de l'entreprise du milliardaire Jeff Bezos, qui entend s'imposer comme un acteur incontournable, dans le secteur convoité du tourisme spatial.

Il s’agissait du deuxième vol avec des passagers à bord pour la fusée de l’entreprise du milliardaire Jeff Bezos. Ce dernier avait lui-même fait le voyage en juillet dernier. «Je vais être émerveillé par la vue de l’espace. Je veux regarder le globe et apprécier sa beauté et sa robustesse», avait déclaré mardi, William Shatner, dans une vidéo publiée par Blue Origin. Le décollage était initialement prévu à 9h heure locale (16h, heure suisse), mais a été repoussé d’environ 30 minutes, après une suspension du compte à rebours pour d’ultimes vérifications.

???? Blue Origin: l’acteur de Star Trek William Shatner sort de la capsule après son vol dans l’espace pic.twitter.com/cOPzmTWht7 — BFMTV (@BFMTV) October 13, 2021

Les passagers «sont arrivés sur le site de lancement» et «enfilent leur combinaison», avait tweeté l’entreprise, mercredi matin. La retransmission vidéo les montrait ensuite dans une voiture, en route vers la fusée pour embarquer. La fusée New Shepard, entièrement automatisée et réutilisable, a décollé à la verticale. Elle est composée d’un lanceur et d’une capsule au design ultramoderne, qui se détache en vol.

Ainsi propulsée, elle dépasse ce qu’on appelle la ligne de Karman qui marque, à 100 km d’altitude, la frontière de l’espace, selon la convention internationale. Les passagers peuvent se détacher de leur siège et flotter quelques instants en apesanteur. La capsule est ensuite retombé sur Terre freinée par trois parachutes et un rétropropulseur. Au total, l’expérience n'a duré que onze minutes.

???? Blue Origin: la capsule avec l'acteur William Shatner à son bord est de retour sur Terre pic.twitter.com/wsIjo7Mj7S — BFMTV (@BFMTV) October 13, 2021

Congratulations to the entire Blue Origin team on today’s mission and stay tuned for more from Launch Site One! #NS18 — Blue Origin (@blueorigin) October 13, 2021

(L'essentiel/AFP)