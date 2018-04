Un homme a été arrêté sur la Côte d'Azur

Dans cette enquête, dix personnes - des truands bien connus de la police - ont été inculpées et six sont toujours en détention provisoire. Elles sont soupçonnées d'avoir réalisé un braquage de neuf millions d'euros, le plus gros commis à l'encontre d'un particulier depuis vingt ans en France.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, la star s'était fait braquer par cinq hommes dans une discrète résidence hôtelière de luxe à Paris, où elle était venue assister à la Fashion Week. Deux des voleurs l'avaient menacée avec une arme sur la tempe, avant de la ligoter, de la bâillonner, puis de l'enfermer dans la salle de bains.

Le butin écoulé en Belgique

Les braqueurs, des truands à l'ancienne, avaient emporté une bague évaluée à près de quatre millions d'euros, plusieurs bijoux en diamant et en or. Pour les enquêteurs, une partie importante du butin a été écoulée en Belgique.

L'un des hommes suspectés d'avoir participé au vol spectaculaire de Kim Kardashian avait été remis en liberté pour raison de santé. Il a été «placé sous contrôle judiciaire strict: il est autorisé à se déplacer uniquement pour des rendez-vous médicaux», avaient indiqué ses avocats, Me Dominique Ousset et Victoria Anfuso.

(L'essentiel/afp)