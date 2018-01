Kim et Kanye ont des vies «de plus en plus séparées»

Kim Kardashian et son mari Kanye West ont connu quelques années difficiles. La star de L'incroyable famille Kardashian a subi le traumatisme d'être ligotée et bâillonnée lors d'un braquage à main armée en 2016 tandis que le rappeur a fait une dépression nerveuse quelques semaines plus tard.

Ces derniers temps, les choses semblaient pourtant s'améliorer pour le couple qui s'apprête à accueillir son troisième bébé via mère porteuse. La maladie de Saint a donc été vécue comme un nouveau coup dur.

«Elle l'aime et veut que son mariage fonctionne»

«Kim commençait tout juste à se détendre et à se sentir à nouveau heureuse, mais après que Saint a été transporté à l'hôpital, elle s'inquiète à nouveau de ce qui pourrait mal tourner, a déclaré une source au magazine britannique Closer. En plus de cela, elle s'inquiète toujours pour son mari et pense qu'elle n'a jamais vraiment retrouvé «l'ancien Kanye» depuis sa dépression nerveuse. Elle a du mal à savoir dans quelle direction aller».

Des sources proches du couple prétendent que les deux stars ont une vie de plus en plus séparée, Kanye West, âgé de 40 ans, se réfugiant régulièrement dans sa «grotte» quand il a besoin d'un peu de temps pour lui.

Mais Kim Kardashian n'est pas prête à abandonner son mari. «Elle l'aime et veut que leur mariage fonctionne, mais elle en a marre d'essayer de faire partie de son monde alors qu'il ne semble jamais être heureux de ce qu'elle fait dans son émission de télé-réalité, a déclaré la source. Elle lui a dit qu'elle voulait simplement qu'il soit chez lui à temps plein et espère qu'avec le nouveau bébé, ils pourront redevenir une famille normale. Elle veut juste aller de l'avant et mettre cette période mouvementée derrière eux une bonne fois pour toutes.»

(L'essentiel)