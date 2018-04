Khloé Kardashian a révélé le nom de sa fille

Les prénoms (très) originaux sont légion dans la famille Kardashian-Jenner. Après North, Saint, Chicago (pour Kim), Stormi (pour Kylie), Dream (pour Rob) ou encore Reign (pour Kourtney), voici la petite dernière: True.

C'est ainsi que Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont choisi d'appeler leur fille, née le 12 avril 2018. «Notre petite fille, True Thompson, a volé nos coeurs et nous sommes remplis d'amour. C'est une bénédiction d'accueillir cet ange dans la famille. Maman et Papa t'aiment True», a écrit la starlette de 33 ans sur Instagram.

Reste à savoir combien de temps durera la belle ambiance dans la nouvelle famille. Quelques jours avant son accouchement, Khloé a en effet appris que son chéri l'avait trompée à plusieurs reprises. Comblée par l'arrivée de sa fille, elle a choisi de pardonner, mais pas forcément d'oublier...

(L'essentiel/jfa)