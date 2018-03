Tyga nie être le père de Stormi, la fille de Kylie

Tyga semble avoir réalisé qu'il avait fait une boulette en septembre 2017 quand il avait insinué sur Snapchat qu'il était le père du futur enfant de Kylie Jenner. Six mois plus tard et presque deux mois après la naissance de la petite Stormi, le rappeur de 28 ans a rétropédalé sur Twitter.

«Je n'ai jamais rien dit sur l'enfant ou la famille de quelqu'un d'autre ou insinué une quelconque implication de ma part et je ne le ferai jamais. S'il vous plaît, arrêtez de diffuser de fausses histoires et d'attaquer les familles. Je n'ai rien à voir avec tout cela. Les gens devraient pouvoir vivre leur vie en paix», a écrit le rappeur américain sur son compte.

I've never said anything about someone else's child or family insinuating my involvement; and will never do so.Please, Stop spreading false stories and attacking people's families. I have nothing to do with any of that.People should be able to live in peace.– T-Raww (@Tyga) 26 mars 2018

Stormi, née le 1er février 2018, est la fille de Kylie Jenner et du rappeur Travis Scott. Tyga, lui, est papa d'un garçon de 5 ans prénommé King Cairo Stevenson, né de sa relation avec Blac Chyna.

(L'essentiel/jfa)