De l'eau dans le gaz entre Kourtney et Younes?

Les paparazzis et les «sources» si souvent citées par les magazines people peuvent commencer à chercher un nouveau job. Aujourd'hui, pour savoir si tout va bien dans un couple, les gens se fient à Instagram. C'est ce qui s'est passé pour Kourtney Kardashian et Younes Bendjima le 5 mars dernier.

Après que l'aînée des Kardashian, 38 ans, a arrêté de son suivre son chéri français sur le réseau social, ses fans ont commencé à se poser des questions. La brune a ensuite fermé son compte, tandis que celui de son homme âgé de 24 ans passait en mode privé. Il n'en fallait pas plus pour que la panique gagne les admirateurs de Kourtney.

Ensemble depuis 2016

C'était certain, elle et Younes avaient décidé de rompre et leur idole était certainement au fond du trou. La rumeur s'est propagée à vitesse grand V sur le Net, sans qu'aucune preuve d'une quelconque séparation n'ait été donnée par le couple. Et le fait que la belle ait rouvert son compte et que celui de Younes soit redevenu public n'a pas changé grand-chose.

Kourtney Kardashian et Younes Bendjima sont ensemble depuis 2016. Ils se sont rencontrés à Paris pendant la Fashion Week. Les amoureux sont discrets et évitent d'afficher leur relation sur les réseaux sociaux.

(L'essentiel/jfa)