Michael Douglas accusé de harcèlement sexuel

Une ancienne collaboratrice de Michael Douglas l'accuse de harcèlement sexuel verbal répété et de s'être masturbé devant elle, ce que réfute l'acteur américain, l'un des plus grands noms d'Hollywood. «Il pensait qu'il était le roi du monde et qu'il pouvait m'humilier sans répercussions», affirme Susan Braudy dans un entretien à la chaîne NBC. Elle accuse la star d'avoir eu avec elle fréquemment des conversations sexuellement chargées pendant les trois ans durant lesquels elle a travaillé dans sa maison de production.

Celle qui est ensuite devenue écrivaine et journaliste dit que le comportement de l'acteur a culminé en 1989 lors d'une séance de travail dans son appartement: «il s'est glissé sur le sol, a défait sa ceinture, mis sa main dans son pantalon (...). Puis il a commencé à se caresser», décrit-elle, ajoutant avoir été «très effrayée». L'auteure nommée pour un prestigieux prix Pulitzer affirme qu'elle s'est confiée à plusieurs amis, qui l'ont vivement incitée à ne rien dire: «les gens avaient peur pour moi», dit-elle.

«Aigrie»?

Michael Douglas, 73 ans, a gagné un Oscar de meilleur acteur en 1988 pour son célèbre rôle de trader sans scrupules dans «Wall Street». Le fils du légendaire Kirk Douglas a également reçu un Oscar pour avoir produit «Vol au-dessus d'un nid de coucou». Il a répondu aux allégations de Susan Braudy dans la revue spécialisée The Hollywood Reporter, qualifiant ses accusations d'«invention complète».

Dès le mois dernier, l'interprète de «Ma vie avec Liberace», qui lui a valu un Golden Globe il y a quatre ans, avait pris les devants face à des allégations qu'il pressentait en déclarant au site internet Deadline: «je n'arrive pas à croire que quelqu'un causerait à quelqu'un d'autre tant de peine (...). Elle est peut-être aigrie que sa carrière ne se soit pas déroulée comme elle le souhaitait».

«Il a été honnête et transparent»

Il assure que Susan Braudy ne s'est jamais plainte pendant leur collaboration, ce qu'elle nie, admettant cependant ne pas avoir été voir la police parce qu'elle ne réalisait pas à l'époque que ce comportement pouvait être considéré comme criminel.

L'actrice Catherine Zeta-Jones, épouse de Michael Douglas depuis 2000, a commenté vendredi les allégations contre son mari, soulignant qu'elles dataient d'«avant Catherine». «Michael a fait une déclaration préventive. Il a été éloquent, il a parlé avec son cœur, il a été honnête et transparent. Il doit maintenant décider ce qu'il fait à partir de ça. Tout ça s'est passé il y a trente ans», a-t-elle élaboré dans l'émission The View sur la chaîne ABC.

(L'essentiel/afp)