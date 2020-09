Les hommages à Annie Cordy continuent d'affluer

Les hommages à Annie Cordy, décédée vendredi à 92 ans, continuaient d'affluer samedi du monde du spectacle, mais aussi du monde politique et même du PSG, alors que France Télévisions va lui consacrer plusieurs émissions. «Retracer ses soixante-dix années de carrière, c’est égrener un chapelet de tubes, des bulles de bonne humeur», a réagi samedi l'Élysée, relevant que «certains réclamaient qu’elle soit remboursée par la sécurité sociale car elle savait faire lever des soleils intérieurs».

«Le Président de la République et son épouse saluent le parcours de cette reine du music-hall», connue pour ses «joyeux refrains», a souligné le communiqué. En Belgique, la Première ministre belge Sophie Wilmès a salué une incarnation de la «belgitude», mêlant humour et modestie, à l'unisson de tout un pays rendant hommage à une de ses plus célèbres ambassadrices, née Léonie Cooreman à Bruxelles en 1928.

«Elle nous manquera terriblement»

«Annie Cordy était une artiste accomplie dont l’humour et la joie de vivre représentaient si bien cette belgitude que l’on aime tant», a réagi dans un tweet la dirigeante libérale francophone. «Elle a conquis le cœur de nombreuses générations» et «nous manquera terriblement», a ajouté Mme Wilmès.

Le club de football de la capitale pleure lui aussi la chanteuse qui était sa marraine: «Un lien particulier unissait effectivement le club et la chanteuse belge. C’est elle qui, en 1971, était devenue la marraine du Paris Saint-Germain en interprétant son premier hymne officiel intitulé "Allez Paris"».

Sur Facebook, la chanteuse Sheila s'est souvenue de «ses éclats de rire et de sa bonne humeur communicative. C’était pour moi un modèle de talent, de professionnalisme, et de gentillesse». Disney, à qui la chanteuse belge avait prêté sa voix, lui rend aussi hommage: «Grand-mère Feuillage nous a quittés. Annie Cordy a apporté cette sagesse et cette voix inimitable à ce personnage emblématique de Pocahontas».

Une tendre pensée pour Annie Cordy. Ici, nous interprétions "Daisy" dans son TOP, le 11 mai 1974. Un grand moment... Publié par Sheila sur Samedi 5 septembre 2020

Côté animateurs et journalistes vedettes, Jean-Pierre Foucault a salué la mémoire d'«une artiste complète, inimitable, unique, fidèle en amitié», et Jean-Pierre Pernaut a rappelé combien «chaque rencontre avec elle était formidable et riche d’émotions».

France 2 et France 3 notamment ont prévu des émissions spéciales pour saluer cette longue carrière. Dimanche, sur France 2, Laurent Ruquier reviendra sur quelques moments cultes d'Annie Cordy dans «Les Enfants de la télé». La chaîne publique diffusera lundi «Illettré» (2018), une fiction dans laquelle Annie Cordy incarnait une touchante grand-mère. Lundi, «C à vous» sur France 5 reviendra sur cette carrière, et une soirée spéciale lui sera réservée jeudi sur France 3.

(L'essentiel/afp)