Heuss l’Enfoiré dénoncé à la police par sa compagne

La nouvelle année commence très mal pour Heuss l’Enfoiré. Le rappeur français de 29 ans a été placé en garde à vue, samedi en fin d’après-midi, selon Le Point. La raison? Sa compagne a appelé la police pour se plaindre d’avoir reçu des coups et des gifles de la part de l’artiste, à leur domicile parisien.

La jeune femme de 26 ans a expliqué aux forces de l’ordre que son copain avait diffusé une photo de ses fesses sur Snapchat, sans son accord. Une dispute aurait alors éclaté entre eux et la victime présumée se serait défendue en blessant au visage Karim Djeriou, de son vrai nom, à l’aide de charbon à chicha.

Épilepsie et trouble bipolaire

D’après les constatations médico-judiciaires durant sa garde à vue, Heuss l’Enfoiré, qui a cartonné avec son premier album en 2019, s’est fait prescrire deux jours d’incapacité totale de travail. Selon Purepeople, la plaignante a réagi sur les réseaux sociaux juste après leur altercation.

Elle a filmé leur appartement afin de prouver son identité et a raconté que l’interprète de «Khapta» consommait de la cocaïne et qu’il devait prendre un médicament contre l’épilepsie et le trouble bipolaire pour se produire sur scène. De son côté, l’avocat du rappeur a refusé de commenter l’affaire à cette étape de l’enquête. Il devrait s’exprimer une fois que son client aura été libéré.

