Kendall Jenner reste le mannequin le mieux payé

Avec 22,5 millions de dollars de revenus annuels, l'Américaine Kendall Jenner conserve son titre de top la mieux rémunérée en 2018, selon un classement de Forbes. Loin derrière, Karlie Kloss, Chrissy Teigen et Rosie Huntington-Whiteley complètent le classement. Kendall Jenner bénéficie de ses multiples contrats, notamment avec Adidas, Estee Lauder ou Calvin Klein, et de sa grande popularité sur les réseaux sociaux (143,5 millions d'abonnés sur Instagram, Twitter, et Facebook).

Entre le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018, la top aurait empoché 22,5 millions de dollars, selon Forbes. Une jolie somme qui est pourtant bien en deçà de celle touchée par sa jeune sœur Kylie Jenner en 2018. Grâce à sa marque Kylie Cosmetics, la benjamine du clan Kardashian aurait touché 166,5 millions de dollars.

En 2018, Karlie Kloss enregistre une belle percée, passant de la 7e place en 2017 à la 2e. L'Américaine aurait empoché 13 millions de dollars. Sa concitoyenne Chrissy Teigen et la Britannique Rosie Huntington complètent le trio gagnant avec 11 millions de dollars de revenus. Les dix mannequins les mieux payés de la planète ont cumulé 113 millions de dollars de revenus. Ces sommes, perçues du 1er juin 2017 au 1er juin 2018, sont données avant déductions des diverses taxes et des commissions des agents artistiques, des managers et des avocats.

(L'essentiel/afp)