Elle n'est pas la première à le faire et elle ne sera certainement pas la dernière. Karine Le Marchand ne communiquera plus avec son public sur Twitter, a-t-elle dit dans un message. L'animatrice regrette que le réseau social soit aujourd'hui infesté d'«ultras de tous poils, insultants, capables de vouloir la mort de celui qui ne pense pas comme eux». Alors, plutôt que de devenir politiquement correcte, de choisir et de peser chacun de ses mots avant de les pianoter sur son clavier ou son téléphone portable, Karine Le Marchand a préféré quitter Twitter.

À lire ses propos, on suppose que les réactions à son post publié le jeudi 8 mars dans lequel elle envoyait toute sa tendresse aux hommes aimants et respectueux sans le regard desquels les femmes ne se sentiraient pas autant femmes ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

D'autant plus que les médias se sont largement fait l'écho des critiques reçues à la suite de ce message. «Je ne veux pas nourrir la presse p*** à clics qui crée des faux buzz en relayant quelques tweets haineux, quand mon message est liké par des milliers d'autres personnes», écrit la présentatrice de «L'amour est dans le pré».

Elle a également sous-entendu qu'elle avait reçu des remarques de personnes sur ses histoires d'amour: «Je ne subirai pas le fiel de ceux qui se permettent de me dire si la personne que j'aime est un homme bien ou pas». Difficile de ne pas y voir une allusion au couple qu'elle forme avec JoeyStarr, même si ni l'un ni l'autre n'ont jamais officialisé cette relation.

(L'essentiel/jfa)