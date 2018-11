Jamie Dornan aime être le seul homme de la maison

Adieu Christian Grey. Jamie Dornan a définitivement tourné la page de la trilogie «Cinquante nuances de Grey» et s'affiche dans le rôle du méchant pour le nouveau remake de «Robin des bois», au cinéma la semaine prochaine.

Comment décrire votre personnage de Will dans cette nouvelle version de «Robin des bois»?

Will Scarlet existe dans plusieurs versions précédentes du conte de Robin des bois au cinéma mais il n'y a jamais eu de détails sur son passé. J'ai donc apprécié que le scénario explique sa jeunesse, ses ambitions de pouvoir et sa transformation. Il veut représenter le peuple et n'a pas la même vision que Robin des bois. Will est celui qui sépare Robin et Marianne. Taron Egerton, qui est Robin, s'est entraîné comme un dingue pour manier les flèches et l'archet.

Est-il vrai que vous avez fait quelques plaisanterais à Taron durant la production?

Taron et moi avons le même sens de l'humour. On a souvent changé de lieu de tournage en Hongrie en fonction des scènes d'action. Comme il avait un van beaucoup plus grand et plus beau que le mien, je changeais souvent le nom sur la porte pour prendre le sien et il ne s'en rendait même pas compte au début.

Seule déception de ce remake, votre personnage de Will ne se déshabille pas une seule fois dans «Robin des bois»...

Je ne sais pas si j'aurais accepté le film si l'on m'avait demandé de montrer mes fesses ou autres choses... Je pense m'être suffisamment exhibé depuis quelques années. Si quelqu'un veut voir mes fesses, regardez Christian Grey en streaming (rires).

Justement, êtes-vous restés proche de Dakota Johnson, votre partenaire des films «50 nuances» ?

Oui, on s'est souvent revus et c'est cool d'avoir cette amitié après avoir bossé ensemble durant des années sur la saga. J'ai beaucoup échangé de textos avec Dakota ces dernières semaines avec les incendies qui ont ravagé la Californie, car elle passe beaucoup de temps à Malibu et je m'inquiétais pour elle mais tout va bien.

Avec le recul, regrettez-vous d'avoir incarné Christian Grey?

Pas du tout, Dakota et moi avons fait nos classes d'une certaine manière avec cette trilogie. Christian Grey m'a permis d'être connu d'un très large public et d'avoir des propositions géniales par la suite.

Vous étiez chanteur avant d'être connu comme comédien. À quand un nouvel album?

Je laisse la chanson à ma femme, Amélia (NDLR : Warner, chanteuse et composeur connue en Angleterre sous le nom de «Slow Moving Millie»). J'étais dans un groupe «Sons of Jim» et j'adore chanter, mais je réserve cela aux réunions familiales. Je suis aussi du genre à chantonner dans les ascenseurs, sous la douche... Sur le tournage de «Robin des bois», je chantais dans la loge des coiffeurs/maquilleurs avec Taron Egerton et Jamie Foxx. Taron adore les titres de Frank Sinatra alors on a fait quelques duos ensemble en attendant le début du tournage.

Votre épouse est enceinte de votre troisième enfant, est-ce une troisième fille?

Même si je savais que c'était une fille, je ne vous le dirais pas… Mais j'aime être le seul homme de la maison! Je trouve que mon épouse et moi faisons de beaux bébés (Dulcie, 5 ans et Elva, 2 ans) alors je n'aurais aucun problème à agrandir la famille par la suite, mais je laisse Amelia décider: 4, 5 ou 6 enfants, pourquoi pas?

(L'essentiel)