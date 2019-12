Que fait la fille de Madonna en pleine orgie?

La marque de mode espagnole Desigual a réalisé une performance artistique dans le cadre de la semaine Art Basel à Miami. L'attraction principale a été l'apparition dans ce clip de la fille de de Madonna, Lourdes Leon, 23 ans. Avec une trentaine d'autres mannequins, la jeune femme a terminé la prestation presque nue.

En effet, comme le relève Paris Match, elle était d'abord vêtue d'une robe colorée, qu'elle a ensuite retirée pour ne porter qu'un string et des cache-tétons couleur peau. Elle se retrouve au milieu d'une masse de corps simulant un câlin collectif, dans ce qui ressemble à une orgie sexuelle géante.

C'est à l'artiste catalane Carlota Guerrero que l'on doit cette œuvre. Cette dernière veut transmettre «un message d'amour et de diversité culturelle», selon la page officielle Instagram de Desigual. À l'instar de sa maman, Lourdes Leon a suivi des cours à la Michigan School of Music, Theatre and Dance entre 2014 et 2018. Outre sa carrière de mannequin, elle est aussi actrice.

(L'essentiel/cga)