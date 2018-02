Julien Doré: ne touchez pas à ses cheveux!

Julien Doré la boule à zéro, ou les cheveux courts? Ce n'est pas pour demain, à en croire l'artiste qui s'est confié au magazine Gala. A Nikos Aliagas qui lui posait la question de savoir si un tel changement de look était envisageable, le chanteur a répondu que «ça serait très compliqué!». «Mes cheveux longs sont ma façon de capter ce qui m'entoure, ce qui va m'arriver - même si c'est un peu mystique!», a déclaré Julien Doré. Avant d'ajouter: «Ils sont surtout une armure». «Je me sentirais complètement dénudé si je ne les avais plus».

Si le chanteur fait allusion au mysticisme, c'est en référence aux croyances des Amérindiens. «Ils considèrent que leurs cheveux sont le prolongement d'un système nerveux et «captent» les éléments extérieurs», a-t-il expliqué. «Je trouve ça joli. J'y crois profondément». La chevelure dorée de Julien Doré n'est donc pas, contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, un instrument de séduction. Le bonhomme, qui plaît aux femmes et aux hommes, croit tenir le secret de son succès dans la sincérité: «Je pense que je suis moi-même parce que je suis beaucoup trop fainéant pour être quelqu'un d'autre.»

Et l'auteur-compositeur-interprète de 35 ans profite de l'interview accordée à Gala pour rendre hommage à deux femmes qui lui ont donné une leçon de vie: ses grands-mères. «L'une est italienne, l'autre cévenole. Elles m'ont appris qu'il est absurde de penser que le féminin est forcément lié à l'émotivité, à la sensibilité, à la fragilité. ... Elles ont connu la guerre et n'ont eu de cesse d'incarner pour moi à la fois la force et la grâce». L'artiste, dont «Vous & Moi», le nouvel album acoustique (voir la vidéo ci-dessous), paraîtra en mars, a également dévoilé une influence plutôt étonnante: «Michael Jackson qui danse, Michael qui joue, ç'a été pour moi révélateur».

(L'essentiel)