Johnny ne chantait plus «Laura» depuis 1993

Des centaines de petites filles se sont appelées Laura: en raison de la chanson de Johnny Hallyday, sortie en 1986, en hommage à sa fille née trois ans plus tôt de sa relation avec Nathalie Baye. Le titre est un carton et devient une chanson emblématique du répertoire du rockeur. Pourtant, Laura Smet, en pleine guerre avec sa belle-mère, a glissé «mon père n'a plus jamais chanté la chanson "Laura" en concert depuis qu'il a rencontré Laeticia», rapporte L'Obs.

L'hebdomadaire français est allé sondé les fans pour corroborer les dires de la jeunes femme. Et effectivement, «Johnny ne l'a plus chantée en concert depuis très longtemps. La dernière fois c'était en 1993 au Parc des Princes», raconte Cédric qui a assisté à quasiment toutes les tournées de son idole.

Deux ans plus tard, Johnny rencontrait Laeticia et se mariait l'année suivante. Coïncidence ou pas, la chanson «Laura» a complètement disparu du tour de chant de Johnny. Aucune trace dans le live sous la Tour Eiffel en 2000, au Parc de Princes en 2003, durant le Tour 66 en 2009... À peine quelques couplets dans un medley au Stade de France en 1998 et une interprétation dans l'émission «30 tubes de légendes» sur TF1, note L'Obs.

(mc/L'essentiel)