Son petit Maylone a encore frôlé la mort

Absents depuis cinq jours des réseaux sociaux, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont inquiété leurs fans. Et il y avait de quoi. Le couple avait déjà déserté la Toile quand leur petit garçon, né le 7 octobre 2019, avait dû être opéré d'urgence à cause d'une malformation de l'œsophage.

Mardi 10 décembre 2019, la starlette de téléréalité, très émue, a expliqué sur Snapchat que son bébé avait de nouveau frôlé la mort, alors que la petite famille se trouvait dans un restaurant.

«Des bulles sont sorties de sa bouche, puis du sang»

«Il est devenu tout bleu, tout violet. J'ai commencé à paniquer. Je l'ai donné à Thibault parce que je ne savais pas quoi faire. Lui non plus ne savait pas, on était paniqué. D'un coup, des bulles sont sorties de sa bouche, puis du sang, a-t-elle raconté. On s'est dit que c'était fini. On a couru pour prendre un taxi pour se rendre à l'hôpital, ça criait autour de nous. J'ai demandé à Thibault comment il allait, il m'a répondu qu'il était mort, qu'il ne respirait plus. Je lui ai demandé de me le passer, je l'ai allongé dans le taxi, j'ai ouvert sa chemise pour voir s'il respirait et ce n'était pas le cas. J'ai pensé à faire un massage cardiaque et ça a marché. Je l'ai entendu respirer. On est arrivé aux urgences et il était réveillé.»

Le petit garçon a ensuite dû subir une nouvelle opération de l’œsophage, qui, heureusement, s'est bien déroulée.« On m'a dit qu'un jour, ça pouvait recommencer. Je ne veux absolument pas que ça recommence», a déploré sa maman. De son côté, le jeune papa a précisé qu'ils étaient «encore sous le choc».

(L'essentiel/lja)