Hanouna dans la course à l'Élysée? «On serait mal»

La prochaine élection présidentielle française n'est que dans deux ans mais déjà, l'exécutif envisage tous les scénarios. Face à un président honni de ses détracteurs, l'opposition semble totalement dispersée et fragile. Cette situation pourrait profiter à Emmanuel Macron, sauf si une candidature inattendue et inhabituelle apparaissait. L'exécutif craint tout particulièrement le surgissement d'un candidat hors système, qui cristalliserait la colère sociale du peuple français.

Hanouna candidat en 2022? L'animateur assure ne s'être "jamais posé la question" https://t.co/ZC9faP03ne— BFMTV (@BFMTV) February 11, 2020

«Le risque pour nous serait l'émergence d'un phénomène à la Coluche. Alors là, on serait très mal», confie un macroniste à BFM TV. En 1981, le célèbre humoriste tentait un hold-up politique en se présentant à l'élection présidentielle. Crédité de 15% des intentions de vote dans un sondage, Coluche avait fini par renoncer. En Italie, le comique Beppe Grillo secouait la classe politique en créant son Mouvement Cinq Etoiles. Quant au comédien Volodymyr Zelenski, il a été élu à la présidence de l'Ukraine l'année dernière. Sans oublier Donald Trump, dont le parcours évoque plus le show-business que la politique.

«Cyril Hanouna a cette force de frappe»

Plusieurs noms circulent dans les couloirs de l'Élysée, dont ceux de Cyril Hanouna et Natacha Polony. C'est indiscutablement celui de l'animateur de C8 qui revient le plus souvent parmi les membres du gouvernement: «Il faut une communauté, des gens qui vous suivent. Cyril Hanouna a cette force de frappe. Il peut mobiliser massivement sur les réseaux. Il est un des rares qui parle à la diversité dans ce pays», explique un ministre.

Sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur CNews, l'intéressé a botté en touche: «Je ne me suis jamais posé la question et je ne pense pas que j'ai ma place. J'essaie d'être le médiateur entre les personnes qui souffrent et le gouvernement», a-t-il assuré. Cyril Hanouna a cependant admis que certains de ses collaborateurs le poussaient dans ce sens: «C'est plus dans mon entourage que les gens me disent qu'on devrait faire des sondages. Pour l'instant, je le prends plus pour une blague, pour de la rigolade», a-t-il expliqué.

EXCLU - Cyril Hanouna dans "Morandini Live" ferme la porte "pour l'instant" à sa candidature à la Présidentielle en 2022 face à Emmanuel Macron et Marine Le Pen https://t.co/KZoCHUGny4— Jean Marc Morandini (@morandiniblog) February 11, 2020

Lors du dernier Conseil des ministres, Emmanuel Macron a en tout cas annoncé la couleur: «L'avenir n'est pas certain. On est de passage. Une réélection n'est pas garantie», a-t-il lancé à son gouvernement.

(L'essentiel/joc)