Shy'm a dit au revoir à l'homme qui la protégeait

Petit bouleversement dans l'univers de la Française de 33 ans. Son garde du corps n'assure désormais plus sa sécurité. On ignore pourquoi Patrick Caise a décidé de ne plus veiller sur Shy'm. Dans tous les cas, elle lui a rendu un vibrant hommage sur Instagram pour toutes ces 14 années de bons et loyaux services.

«Merci d'avoir recueilli le petit oiseau fragile de 19 ans, puis de l'avoir accompagné jusqu'à la jeune femme que je suis devenue. Merci de m'avoir vue grandir toutes ces années avec autant de bienveillance, de tendresse, d'humanité et de professionnalisme», a commencé par écrire la chanteuse. Elle a ensuite révélé quelques anecdotes rigolotes durant ces longues années de collaborations comme «tes chutes dans le crash barrière et la mienne à ma 1re vodka caramel».

Elle a aussi rappelé que le garde du corps était la seule personne à savoir certaines choses sur elle. «Tu es un exemple pour nous tous qui t'entourons», a-t-elle encore ajouté, en précisant que le «tocage à la porte de la chambre d'hôtel à l'heure pile» allait lui manquer. «Tout comme tes sourires complices et tes yeux qui me connaissent par cœur». Et de finir son message par un «Je vous aime de tout mon cœur Monsieur Patrick Caise».

L'homme n'est naturellement pas resté insensible à ce bel hommage. Il a sobrement répondu au post de sa désormais ex-patronne: «Merci, tu comprendras que je suis incapable d'en écrire plus, mais évidemment tu sais ce que je pense. À très vite, bises».

(L'essentiel/fec)