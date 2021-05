La petite fille de Meghan et Harry s'appellera...

Tous les parents le savent: le choix d'un prénom est une étape importante, fondatrice mais aussi très personnelle. Quoi de mieux qu'un prénom pour ancrer un bébé dans une lignée, dans une histoire? Surtout quand on s'appelle Harry et Meghan, qu'on est plutôt en froid avec sa famille et que son enfant est le bébé le plus attendu de l'année?

Le monde entier pense avoir son mot à dire et est prêt à dégainer les critiques. Ainsi, les bookmakers britanniques ont lancé les paris et un prénom se détache nettement: celui de Philippa qui sonnerait comme un hommage au prince Philippe décédé le 9 avril dernier. Sa cote est de 3 contre 1 sur le site de paris Ladbrokes. «Une cote qui ne faiblit pas», selon le site.

Diana aussi

Les parieurs misent principalement sur des prénoms renvoyant à la famille royale. Ainsi, le prénom Diana arrive en 2e position (5 contre 1): la regrettée mère de William et Harry aurait fêté ses 60 ans cet été. Le prénom Elizabeth, hommage direct à la reine, complète le podium (10/1). Viennent ensuite Allegra (10/1), Alexandria (12/1), Grace (16/1), Emma (16/1), Rose (16/1), Alice (16/1) ou encore Victoria (16/1).

Des paris à prendre évidemment avec des pincettes puisque les bookmakers n'avaient absolument pas vu venir «Archie» au moment de la naissance du premier enfant de Meghan et Harry qui se sont montrés très évasifs sur la date d'arrivée de leur petite fille: «Dans le courant de l'été», ont-ils confié à Oprah Winfrey, lors de leur interview explosive.

