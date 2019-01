Kim Kardashian n'en veut plus à Taylor Swift

Kim Kardashian et ses sœurs Kourtney et Khloe ont fait une apparition dans «Watch what Happens Live with Andy Cohen», lundi soir, et ont abordé un grand nombre de sujets. Lorsque la conversation s'est tournée vers la guerre opposant Taylor Swift et le mari de la star de «L'incroyable Famille Kardashian», Kanye West, et qui avait commencé quand il l'avait mentionnée dans sa chanson Famous de 2016, cette dernière a affirmé que leur dispute était maintenant bel et bien terminée.

«C'est derrière moi», a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle n'avait pas parlé à la chanteuse américaine, mais qu'elle avait l'impression qu'ils étaient «tous passés à autre chose». L'animateur lui a ensuite demandé si elle préférerait rester coincée dans un ascenseur avec Taylor Swift ou le rappeur canadien Drake, avec qui Kanye West a récemment clashé et elle a répondu qu'elle choisirait Taylor Swift.

Abordant d'autres querelles de stars, les trois sœurs ont admis qu'elles avaient encore des rancœurs envers Blac Chyna, l'ex-fiancée de leur frère Rob Kardashian, parce qu'elles sont «toujours en procès» avec elle, et n'ont pas non plus apprécié que Chelsea Handler affirme que les Kardashian étaient responsables de l'élection du président américain Donald Trump.

«Nous n'avons pas autant de pouvoir que ça et il est fou qu'elle puisse même mettre cela sur le dos de quelqu'un», a déclaré Khloe Kardashian à l'animateur de télévision. Les sœurs ont également confirmé qu'elles étaient à nouveau en contact avec Caitlyn Jenner, qui était mariée à leur mère Kris Jenner avant de subir une opération de changement de sexe.

