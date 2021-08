Camila Cabello décomplexe ses fans

«Je suis heureuse que les fans se soient identifiés à ces images stimulantes». Invitée de la plus grosse émission de radio australienne «Kyle and Jackie O Show» mardi 3 août 2021, Camila Cabello, 24 ans, s’est exprimée au sujet d’une de ses récentes vidéos. L’interprète du titre «Havana» raconte s’être récemment filmée dans sa voiture en rentrant du sport, au naturel et avec «son ventre sorti».

Des images spontanées et sans filtre partagées sous forme de vidéo TikTok, aujourd’hui virale sur les réseaux sociaux. Et pour cause. La chanteuse, suivie par plus de 54 millions de personnes sur Instagram, y prône l’art du «body positive», où l’idée d’accepter son corps tel qu’il est sans succomber aux diktats de minceur et beauté, encore trop ancrés dans la société.

Eveillée, l’artiste est consciente qu’elle représente un modèle pour beaucoup de jeunes femmes à travers le monde: «Je me sens libérée et j’ai le sentiment qu’on se soutient davantage entre nous».

(L'essentiel/Alice Caspari)