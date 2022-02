Victoria Beckham mange le même plat tous les jours

David Beckham a évoqué les habitudes alimentaires de sa femme Victoria, lors d'une interview pour le podcast River Cafe Table 4. Et elles sont surprenantes. «Je suis marié à quelqu’un qui mange toujours la même chose depuis 25 ans, explique l'ancien footballeur international anglais, qui aime de son côté la bonne nourriture et le bon vin. Depuis que je l’ai rencontrée, Victoria ne mange que du poisson grillé et des légumes à la vapeur».

David Beckham ajoute que le seul jour où Victoria a mangé quelque chose de différent est «l’un de ses meilleurs souvenirs». «Elle était enceinte de Harper, explique-t-il. C’était génial, elle a pris quelque chose dans mon assiette et l’a mangé. C’était l’une de mes nuits préférées. Je ne me souviens pas de ce que c’était, mais je peux dire avec certitude qu’elle n’en a pas mangé depuis».

Victoria avait déjà indiqué qu’elle ne consomme pas d’aliments cuits dans de l’huile ou du beurre, ni de viande rouge, de produits laitiers ou encore de sauces. Elle a avoué que son plat réconfortant préféré était... un morceau de pain complet grillé, saupoudré d'un peu de sel.

(L'essentiel)