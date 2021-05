«Rihanna est l'amour de ma vie, ma femme»

Il a flirté avec Chanel Iman, Iggy Azelea, Rita Ora, Kendall Jenner mais cette fois, c'est la bonne, «The One» dans le texte. Cela faisait sans doute trop longtemps qu'il voulait le hurler au monde entier alors A$AP Rocky a explosé dans les colonnes de GQ: «Je pense que quand tu sais, tu sais. C'est Elle», confie-t-il «comme un adolescent dont le crush vient d'accepter son invitation au bal», écrit GQ. Le journaliste indique «pratiquement entendre les anges chanter» quand le rappeur évoque «l'amour de sa vie», sa «lady» Rihanna qu'il connait depuis de nombreuses années (ils ont collaboré sur «Cockiness» et «Fashion Killa» en 2012 et 2013).

Si la date du début de leur idylle n'est pas claire, A$AP Rocky raconte que l'été dernier, les deux artistes ont loué un énorme bus de tournée et sont partis en road trip de Los Angeles à New York en sillonnant le sud des États-Unis. «Je me suis rencontré moi-même», a-t-il confié. «Pouvoir conduire et faire une tournée sans avoir le sentiment que c'était un travail, un contrat, c'est une expérience comme aucune autre».

A$AP Rocky on being in a relationship https://t.co/UopGrhL61v pic.twitter.com/QsV5Zb4aOf — GQ Magazine (@GQMagazine) May 20, 2021

En fin d'année, il a passé les fêtes de Noël à la Barbade, dans la famille de la chanteuse. Un voyage que le rappeur a vécu aussi comme un retour aux sources, son père étant également originaire de l'île caribéenne. «C'était comme un retour à la maison (...) C'était étranger mais familier».

Des expériences qui l'ont visiblement fait mûrir. À 32 ans, il se dit même prêt à la paternité: «Je pense que je ferai un incroyable et remarquable père. J'aurai un enfant cool. Vraiment». Les internautes en sont sûrs depuis des mois, depuis l'apparition des deux artistes côte à côte lors des British Fashion Awards fin 2019: «A$AP Rocky et Rihanna feraient de beaux enfants» avait écrit l'un d'entre eux. Et si Rihanna, 33 ans, avait enfin trouvé le bon?

(mc/L'essentiel)