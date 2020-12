Jessie J à l’hôpital pour le réveillon de Noël

Jessie J se souviendra longtemps de son réveillon de Noël 2020: la malheureuse a été forcée de le passer à l’hôpital. Comme le rapporte le Daily Mail, la chanteuse a révélé dans une story Instagram le 25 décembre qu’elle avait été atteinte de la maladie de Ménière, infection de l’oreille pouvant provoquer des crises d’étourdissements soudaines, des vertiges et des pertes d’audition.

«Quand je me suis réveillée, j’ai eu l’impression d’être complètement sourde de l’oreille droite. Je n’arrivais plus à marcher droit», a-t-elle raconté à ses 9,4 millions d’abonnés. Arrivée aux urgences le 24 décembre, la Britannique de 32 ans a su rapidement de quoi elle souffrait. «En gros, on m’a dit que j’avais le syndrome de Ménière. Je sais que beaucoup de gens en souffrent et il y en a plein qui m’ont contactée et qui m’ont donné de bons conseils, alors je suis juste restée silencieuse», a expliqué l’ex-copine de l’acteur Channing Tatum.

Malgré ce fâcheux souci de santé, l’interprète de «Price Tag» reste positive. «Cela pourrait être bien pire, a-t-elle dit. Je suis très reconnaissante de l’aide que j’ai eu des professionnels de la santé. Ils ont compris ce que c’était très rapidement et j’ai pris le bon médicament pour que je me sente beaucoup mieux aujourd’hui».

(L'essentiel)