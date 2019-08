L'idylle entre Camila et Shawn divise leurs fans

Depuis qu'ils ont été photographiés en train de s'embrasser sur une plage à Miami, lundi dernier, Shawn Mendes et Camila Cabello font jaser leurs fans. Ceux-ci sont nombreux à penser que cette nouvelle romance n'est qu'une mascarade pour faire le buzz et vendre encore plus de disques.

Selon eux, les deux artistes ne sont pas crédibles dans leurs rôles d'amoureux transis. «Je pense que Shawn et Camila ne sont pas ensemble, c'est du forcing fois mille, ça se voit», a tweeté une internaute. «Même dans "Petits secrets entre voisins" ils jouent mieux la comédie que Camila et Shawn. C'est bon, faut arrêter un moment», a renchéri une autre.

Néanmoins, d'autres admirateurs ont fini par croire à la sincérité de l'amour naissant entre la Cubano-Américaine-Mexicaine de 22 ans et le Canadien de 20 ans. «Avant je pensais tellement que Shawn et Camila c'était faux, mais clairement ils sont bien trop mignons ensemble pour que ce le soit», a fait savoir l'un d'eux. D'autres ont trouvé que Shawn et Camila étaient «les nouveaux Justin et Selena», faisant référence à l'ancienne histoire d'amour entre Justin Bieber et Selena Gomez. Reste à savoir si leur relation durera... ou pas.

Je pense que camila et shawn c de la com mais je suis tjrs pas sur mn enquete est en cours— carlita (@carlafalahee) 31 juillet 2019

bref sinon même dans petits secrets entre voisins ils jouent mieux la comédie que camila et shawn c'est bon faut arrêter un momen— clo (@froonde) 31 juillet 2019

oh my god the water got a little too high for camila and she literally started drowning so shawn had to hold her THIS IS FUNNY BUT ALSO SO CUTE LMAO pic.twitter.com/0aoC3WGBmd— shawmila updates (@shawncamilaupd) 30 juillet 2019

more photos of shawn and camila today. my heart is lit rally pounding im so happy for them pic.twitter.com/NuXNGPvyNC— shawmila updates (@shawncamilaupd) 27 juillet 2019

avant je pensais tellement que shawn et camila c'était faux mais clairement ils sont bien trop mignons ensemble pour que ce le soit— ً (@sweetnesselu) 30 juillet 2019

Shawn et Camila c'est les nouveaux Justin et Selena— jim hopper (@ahlucienante) 30 juillet 2019

(L'essentiel/lja)