Meghan Trainor va faire pipi avec son mari

Mariés depuis décembre 2018 et parents d’un petit Riley, âgé de 1 an, Meghan Trainor et Daryl Sabara sont plus proches que jamais. Au point de vraiment tout partager dans leur quotidien. Ainsi, dans leur villa hollywoodienne, la chanteuse de 27 ans et l’acteur de 29 ans ont fait installer deux cuvettes WC dans leur salle de bains. Et ceci pour une raison bien précise.

«Souvent, en pleine nuit quand notre bébé se réveille, nous nous levons et nous avons besoin de faire pipi en même temps. C’est pour ça qu’on a demandé à avoir deux toilettes l’une à côté de l’autre», a confié l’Américaine au podcast «Why Won’t You Date Me?». Pas pudique pour un sou, Meghan a cru bon de préciser: «On a fait caca l’un à côté de l’autre seulement deux fois, mais on pisse très souvent ensemble.»

(L'essentiel/lja)