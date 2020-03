Elle insulte les jeunes qui se fichent du virus

Hilary Duff prend très au sérieux le coronavirus qui touche de plus en plus de gens à travers le monde. Suivant l'évolution alarmante de la pandémie, l'actrice américaine de 32 ans est furieuse de constater que beaucoup de jeunes s'en moquent éperdument. Elle leur a donc dit ce qu'elle pensait d'eux sur Instagram, dimanche 15 mars 2020: «À vous tous, les petits connards de millenials (Ndlr: les personnes nées en 2000 et après) qui continuent de sortir et faire la fête, rentrez chez vous. Arrêtez de tuer les plus âgés, s'il vous plaît.»

Reste à savoir si parmi les 15 millions d'abonnés de la star, ceux qui se sentent concernés par son message sauront remettre leurs comportements en question.

A noter que de plus en plus de célébrités sont aussi victimes du Covid-19. Après Tom Hanks, sa femme, Rita Wilson, et l'actrice Olga Kurylenko, c'est au tour des acteurs Idris Elba et Kristofer Hivju, de «Game of Thrones», d'avoir été testés positifs au maudit virus.

(L'essentiel/lja)