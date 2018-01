Victoria Beckham promeut-​​elle l'anorexie?

Victoria Beckham n'aurait peut-être pas dû choisir Giedre Dukauskaite, mannequin lituanien de 29 ans, pour présenter sa collection 2018 de lunettes. Après qu'elle avait publié le shooting du top, le 11 janvier sur les réseaux sociaux, l'ex-Spice Girls de 43 ans s'est fait violemment tacler par ses followers, qui ont jugé les photos «dégoûtantes». L'épouse de David Beckham a même été accusée de donner des complexes aux jeunes et de promouvoir l'anorexie.

Back to work! Start the year with new frames from the Spring Summer 2018 #VBEyewear collection inspired by 1970s retro classics and updated for a feathery-light, fresh and modern look. Available at https://t.co/z8jKj9nMGH and #VBDoverSt. #VBSS18 pic.twitter.com/SDq0onL2EJ