Le légende Tony Allen est décédée à l'âge de 79 ans

Il était le pionnier de l'afrobeat. Tony Allen, connu pour ses faits d'armes aux côtés du légendaire Feta Kuti, est décédé à Paris l'âge de 79 ans, jeudi. Atteint d'un anévrisme aortique, le batteur nigérian aurait succombé à cette maladie. Son décès n'a donc rien à voir avec le coronavirus.

Pris d'un malaise aux alentours de 13h, le musicien s'est éteint deux heures plus tard à l'hôpital Pompidou, a expliqué son agent. En plus d'avoir enregistré plus de 40 albums avec Fela Kuti, Tony Allen a démontré ses prouesses sur scène à travers la planète au cours de sa riche carrière, y compris au Luxembourg.

En mars dernier, le célèbre artiste avait d'ailleurs été programmé à la Philarmonie pour un spectacle aux côté de Jeff Mills, pionnier de la musique techno à Detroit.

(th/L'essentiel)