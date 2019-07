Channing Tatum accuse une app de l'écouter

Channing Tatum vient de découvrir que le monde de l'internet est très loin de ressembler au monde merveilleux et bienveillant des bisounours. L'acteur de 39 ans a enregistré une vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux pour pousser un coup de gueule contre The Pattern, une application d'astrologie qui se décrit comme «un réseau social qui vous aide à mieux vous comprendre et à vous connecter avec les autres plus profondément».

Cette app, le chéri de Jessie J l'a téléchargée récemment et a renseigné sa date, son heure et son lieu de naissance. Ce qu'il s'est passé ensuite l'a mis très en colère. «Comment savez-vous ce que vous savez sur moi, Pattern? J'étais chez mon psy hier – oui, je vais voir un psy et tout le monde devrait voir un psy – et ce matin je reçois une notification sur mon téléphone qui utilisait exactement les mêmes mots que moi avec mon psy. Écoutez-vous à travers mon téléphone pour régurgiter ce dont j'ai peur, Pattern?», a demandé l'Américain.

Sa faute?

Agacé et visiblement un peu effrayé, Channing Tatum a demandé aux dirigeants de l'application de prendre contact avec lui. Ce qu'ils ont fait, mais pas pour lui donner des explications. Du moins, pas immédiatement. Le compte de The Pattern a commenté la vidéo du comédien pour lui dire que ses serveurs avaient crashé à cause de lui ou plutôt de ses fans qui se sont rués sur l'App Store pour télécharger l'application.

Moins flippée que son mec, Jessie J a préféré prendre la situation avec humour. «C'est moi... Je suis The Pattern. Je me glisse dans ta messagerie dans 3... 2... (je glisse)... 1», a-t-elle commenté sur Instagram.

(L'essentiel/jfa)