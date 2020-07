«Je vais me faire ramasser, ça serait tellement amusant»

Lors d'un récent échange sur YouTube avec Kofi Kingston, star de la World Wrestling Entertainment, Charlize Theron a fait part de son intérêt pour monter sur le ring et participer à des combats. L’actrice de 44 ans s'est forgée une réputation de star de films d'action après avoir participé à des longs métrages comme Atomic Blonde, Mad Max : Fury Road et le nouveau film de Netflix, The Old Guard, pour lequel elle s'est entraînée jusqu'à cinq heures par jour pendant près de quatre mois.

Le combattant américano-ghanéen a fait l’éloge de la Suf-Africaine pour son travail acharné et a suggéré qu'elle serait la candidate idéale pour monter sur le ring. «Je pense que vous pourriez avoir une carrière ou un avenir, si vous le vouliez, en tant que superstar de la WWE, a expliqué Kofi Kingston. Vous êtes capable d'apprendre ces mouvements si naturellement, j'adorerais vous voir en tête à tête avec une Becky Lynch ou une Sasha Banks. Voire Bayley, ou Charlotte (Flair)! J'ai l'impression que vous vous intégreriez parfaitement à ce monde.»

Charlize Theron, s’est montrée emballée par cette idée a répondu: « Wow, c'est une invitation? Oui! Quand et où?» Avant de poursuivre: «Je sais que nous sommes dans une situation de crise en ce moment, donc ce n'est pas pour tout de suite, mais ça a l'air génial et je vais me faire ramasser. Ce serait donc vraiment divertissant pour tout le monde de regarder ça parce que je suis une simple actrice, mais ça serait tellement amusant!»

(L'essentiel)