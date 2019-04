«Il faut que j'apprenne à assumer mes cicatrices»

«Je vais vous spammer plein de stories et de photos, j'espère que vous êtes prêts». À peine arrivée à Palm Springs pour le festival Coachella, EnjoyPhoenix a tenu à se mettre en scène sans maquillage, laissant apparaître ses cicatrices dues à l'acné et ses rougeurs.

Par cette action, la Youtubeuse de 24 ans espère faire un pas de plus vers l'acceptation: «D'ailleurs, sur cette photo, je ne porte pas de makeup, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à assumer de plus en plus mes cicatrices, et j'espère que le bronzage va m'aider dans cette démarche. Haha!».

Une nouvelle tendance qui se profile?

Une mise à nu applaudie par ses fans qui la soutiennent dans cette démarche: «Trop belle sans maquillage», «Belle même avec tes cicatrices», «Tu as raison de t'assumer. Le maquillage c'est génial mais tu pourras aussi influencer les jeunes à moins de superficialité», peut-on lire en légende de la photo.

Depuis 2011, son visage d'ange a su conquérir plus 3,5 millions d'abonnés sur sa chaîne Youtube. Aujourd'hui, Marie Lopez de son vrai nom, tient à se montrer davantage au naturel. Une nouvelle tendance qui se profile?

(L'essentiel/szu)