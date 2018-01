Jeremstar: «Je suis innocent, Je suis à bout»

Jeremstar en a marre de rester dans le silence. Le blogueur a décidé de s'exprimer par le biais d'un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, hier. Depuis quelques jours, il est au cœur d'une polémique concernant l'un de ses proches, Pascal Cardonna alias Babybel, et les supposées relations sexuelles de ce dernier avec des mineurs. Deux jeunes hommes ont d'ailleurs déjà expliqué leur mauvaise expérience avec Pascal Cardonna.

Dans cette lettre, Jeremstar se désolidarise une nouvelle fois et complètement de son ami. «Je suis innocent. Que me reproche-t-on, au final, sinon d'avoir eu le malheur de connaître Pascal Cardonna? Pascal Cardonna n'est pas moi Le #JeremstarGate n'existe pas. Le #CardonnaGate existe. Aucun doute n'est possible désormais à ce sujet mais c'est à la justice de se prononcer», a-t-il écrit.

Celui qui a été suspendu de l'émission «Les Terriens du Dimanche» de Thierry Ardisson se dit «prisonnier d'une insupportable attente celle où (son) point de vue sera enfin pris en compte». «Je suis innocent. Je suis à bout. Au point où j'en suis, je compte les heures qui me séparent de mon prochain rendez-vous avec les forces de l'ordre», a-t-il conclu.

(L'essentiel/fda)