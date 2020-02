Le raté de Justin Bieber lors de son mariage

Le nouvel épisode du documentaire «Justin Bieber: Seasons» est sorti mercredi sur YouTube Premium. Il s'intitule «Le mariage: officiellement M. et Mme Bieber» et se consacre, en grande partie à la cérémonie puis la fête donnée par Justin Bieber et Hailey Baldwin en septembre 2019. Les moments les plus importants du mariage sont dévoilés, comme par exemple la manière dont le père d'Hailey, l'acteur Alec Baldwin, a conduit sa fille jusqu'à l'autel.

Alors que Hailey se dirige vers son futur mari et le prêtre, on peut voir Justin attendre avec une pointe d'inquiétude. Mais le pompon réside dans la réplique du chanteur au moment de l'échange des vœux. Comme dans tous les mariages, le prêtre énonce la phrase que les époux doivent répéter. «En gage de notre foi constante...», mais apparemment Justin ne semble pas dans son assiette: «En gage et en gage...?», interroge-t-il sous les yeux de sa future femme, amusée. «Mais qu'est-ce-que cela signifie?», finit-il par demander sous les éclats de rire de l'assistance.

(L'essentiel/utes)