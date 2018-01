«Choqué et offensé», The Weeknd quitte H&M

Le dérapage d'H&M lors du lancement de sa nouvelle collection pour enfant, le 8 janvier 2018, avait provoqué un scandale sur les réseaux sociaux. Pour sa campagne, la marque suédoise avait fait poser un jeune garçon noir portant un sweat à capuche avec l'inscription «Coolest monkey in the jungle», qui signifie «Le singe le plus cool de la jungle».

Le chanteur canadien The Weeknd a lui aussi fait part de son malaise, sur Twitter. Il a dit qu'il ne collaborerait plus avec la marque. «Je me suis levé ce matin, choqué et embarrassé par cette photographie. Je suis profondément offensé et je ne travaillerais plus avec H&M à l'avenir», a-t-il écrit. L'artiste de 27 ans avait collaboré avec la marque en 2017, en posant pour des publicités au printemps et en dessinant une collection en automne.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i'm deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb— The Weeknd (@theweeknd) 8 janvier 2018

H&M s'était d'ores et déjà excusé après la publicité tant décriée, en expliquant que «l'image avait été enlevée de tous les sites Internet et que le produit ne serait pas mis en vente aux États-Unis».

D'autres célébrités ont également réagi sur les réseaux sociaux. Le rappeur Puff Daddy et le basketteur LeBron James ont publié l'image de l'enfant en modifiant le texte sur son pull. «Le roi du monde», peut-on lire à la place de l'inscription initiale. «H&M, vous n'avez rien compris. Sur cette photo, je vois un jeune roi. Nous, les Afro-américains, nous devrons toujours nous battre pour montrer que nous faisons partie de ce pays», a écrit le sportif.

Put some respect on it!! When you look at us make sure you see royalty and super natural God sent glory!! Anything else is disrespectful. pic.twitter.com/QVaxgngwh1 — Diddy (@Diddy) 8 janvier 2018

(L'essentiel)