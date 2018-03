Après un concert en Suisse début septembre, le Britannique a annulé les dernières dates de sa tournée Heavy Entertainment Show. Malade, il a passé sept jours en soins intensifs à Londres avant de se voir imposer un repos total durant deux mois, chez lui à Los Angeles. «J'ai pris conscience, à 43 ans, que je n'étais pas invincible. À partir de cet instant, j'ai décidé de me soigner plus sérieusement», a raconté Robbie Williams au «Sun».

Pour le tabloïd, la pop star a accepté de dire comment il se sentait actuellement. Ce n'est pas la joie. Il décrit sa vie comme «une montagne russe». En cause, sa santé mentale. «J'ai une maladie dans la tête qui veut me tuer. Parfois, je vis dans la jubilation et c'est merveilleux. Mais la plupart du temps, je lutte avec ce qui se passe entre mes oreilles», a-t-il confié. Plus inquiétant, l'artiste a aussi expliqué qu'il craignait de se retrouver seul «parce que livré à moi-même, je suis capable de tout saboter».

Des troubles mentaux, Robbie Williams en souffre depuis qu'il a 19 ans. C'est ce qui l'aurait, par le passé, fait tomber dans l'alcoolisme et la toxicomanie. Des dépendances qui ont d'ailleurs failli le tuer. «Avec tout ce que je me suis fait subir, j'en ai été proche plusieurs fois (NDLR: de la mort). Grâce à Dieu, je suis encore en vie», a-t-il aussi livré.

(L'essentiel/jde)