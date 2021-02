«Je n'ai pas épousé François-​​Henri pour son argent»

«Quand je l’ai épousé (en 2009, ndlr), tout le monde disait "c’est un mariage arrangé, elle l’a épousé pour son argent», a expliqué Salma Hayek à Dax Shepard dans son podcast «Armchair Expert». «Je disais "C’est ça, conna**e. Pense ce que tu veux», ajoute-t-elle. «Ça fait quinze ans qu’on est ensemble et notre amour est toujours aussi fort (...) Il a fait de moi une meilleure personne, il m’a fait grandir».

La comédienne de 54 ans, qui a affolé les réseaux sociaux au début de l'année en posant en bikini, regrette qu'il y ait des stéréotypes. «Vous pensez que parce que quelqu'un est riche, il pourrait ne pas être une bonne personne. Il ne serait qu'un homme matérialiste, qui n'a pas de valeurs, qui est stupide et qui ne mérite pas les choses pour la simple raison qu'il a beaucoup d'argent», déplore la star de «Frida».

«Il nous fait tous rire»

«Mais quand mon mari finit le travail, peu importe s’il a passé une mauvaise journée au boulot, il a un énorme sourire sur le visage, il est content de me voir et de voir ses enfants, il nous fait tous rire».

François-Henri Pinault, 58 ans, est père de quatre enfants: François et Mathilde nés en 1997 et en 2001 de son union avec Dorothée Lepère, Augustin James né en 2006 d'une relation avec Linda Evangelista et Valentina née en 2007 de son amour avec Salma Hayek.

(mc/L'essentiel)