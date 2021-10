Un saut manqué sous l'œil de Gerson Rodrigues

Ils sont jeunes, ils sont beaux et ils s'éclatent sur les réseaux sociaux. Comme toute une génération, l'international luxembourgeois Gerson Rodrigues et sa compagne Olga n'hésitent pas à partager des petits moments de plaisir et de bonheur sur Instagram. Avec plus ou moins de succès... Avec des scènes, un peu futiles certes, qui sortent parfois de l'ordinaire, mais qui peuvent vous donner le sourire, de bon matin.

Dans l'ombre de Gerson Rodrigues, que l'on peut distinguer sur un petit ponton en bois à l'arrière plan, Olga Ianchuk, joueuse ukrainienne de tennis, a sorti un des ses plus beaux maillots de bain avant de piquer une petite tête dans l'eau. Rien d'exceptionnel jusque-là... Sauf que que la jeune femme de 26 ans s'est visiblement retrouvée les quatre fers en l'air, après avoir tenté un simple petit plongeon.

Un moment de complicité à prendre et à partager avec le sourire entre deux tourtereaux qui roucoulent au gré des vols entre Kiev, Luxembourg et Troyes. En septembre dernier, Gerson Rodrigues a été prêté dans l'Aube et dans la foulée, l'ancien joueur du Racing et du Fola n'avait pas manqué ses débuts en Ligue 1 en trouvant très rapidement le chemin des filets face au FC Metz.

(L'essentiel)