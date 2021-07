Scarlett Johansson est enceinte de son 2e enfant

Actuellement sur les écrans du monde entier grâce à son rôle dans «Black Widow» pour lequel elle aurait touché 15 millions de dollars, Scarlett Johansson s’est faite très discrète sur les plateaux de télévision et dans les événements publics. D’après Page Six, c’est parce que l’actrice de 36 ans est enceinte de Colin Jost et souhaite garder sa grossesse secrète. Il semblerait même que l’accouchement soit pour bientôt.

Des rumeurs ont commencé à courir en juin 2021, après que Scarlett a choisi de ne pas participer à plusieurs soirées de promotion de «Black Widow», auxquelles assistaient ses collègues, dont David Harbour. Par ailleurs, si la star a accordé quelques interviews en lien avec le film, elle les a toutes faites via vidéoconférence et ne montrait que le haut de son corps à l’écran, rappelle le site américain.

Il s’agira du premier enfant du couple formé par Scarlett Johansson et Colin Jost, qui se sont mariés en octobre 2020. L’Américaine a déjà une fille, Rose, âgée de 6 ans et née de sa relation avec le Français Romain Dauriac.

(L'essentiel/jfa)