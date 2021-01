Pamela Anderson a épousé son garde du corps

Pamela Anderson secretly tied the knot with her bodyguard Dan Hayhurst 11 months after her nonlegal wedding to Jon Peters. Details: https://t.co/j2dFGqzvyC — Us Weekly (@usweekly) January 27, 2021

Après sa relation tumultueuse avec Adil Rami exposée dans tous les tabloïds en juin dernier, Pamela Anderson semble avoir (enfin) trouvé chaussure à son pied. Après de nombreux mariages qui ont échoué, l'ex-star d'«Alerte à Malibu» a retenté l'expérience. Elle s'est de nouveau mariée dans le plus grand des secrets avec son garde du corps, Dan Hayhurst, le 24 décembre dernier, au Canada. La cérémonie s'est déroulée sans amis, ni famille. Seul un officier de l'état civil avait fait le déplacement.

Comblée, la star s'est confiée au Daily Mail. «Je me suis mariée sur la propriété que j'ai achetée à mes grands-parents il y a 25 ans, c'est là que mes parents se sont mariés et ils sont toujours ensemble. J'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle. Je suis amoureuse». La relation entre les deux jeunes mariés a été rendue publique en septembre dernier.

«Exactement là où je dois être»

La star a-t-elle finalement trouvé le bon? L'ancienne actrice semble en tout cas être folle de joie. «Je suis exactement là où je dois être, dans les bras d'un homme qui m'aime vraiment».

Pour rappel, la star de 53 ans n'en est pas à sa première union. Entre 1995 et 1998, Pamela Anderson a été mariée à Tommy Lee, le père de ses fils (aujourd'hui âgés de 23 et 22 ans), quelques mois avec Kid Rock en 2006 et deux fois à Rick Salomon, producteur, en 2007 puis en 2013. En janvier 2020, l'ex-actrice avait annoncé s'être mariée avec Jon Peters, pour ensuite exposer leur séparation seulement 12 jours après leur union. Quand sa relation avec son garde du corps a été rendue publique, Pamela Anderson a finalement révélé que son mariage avec Jon Peters n'était pas officiel. «Nous n'avons jamais été mariés. Il fait des films et... j'imagine qu'il avait juste besoin d'attention?», avait-elle conclu.

