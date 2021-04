Qu'est-​​il arrivé au visage d'Audrey Lamy?

«Petit coup de gueule de la semaine: je fais ce que je veux, OK? Tu as compris ? C'est mon corps, mon visage, ma bouche, d'accord? Donc les messages haineux que je reçois sur mon Instagram, je m'en carre. Voilà. D'accord?»: les followers d'Audrey Lamy ont sans doute poussé un cri d'effroi en cliquant sur son dernier post Intagram. La comédienne - qui a fêté ses 40 ans au début de l'année - apparaît le visage complètement transformé. Comme si elle avait subi de nombreuses opérations de chirurgie esthétique.

Une fois la surprise passée, tous ont compris qu'il s'agissait d'une parodie, la maman du petit Léo prenant un fort accent du sud de la France, imitant sans doute ce qui s'apparenterait à une candidate de téléréalité. «Un grand merci à toute ma communauté, parce que je reçois des messages d'amour, de cœur, de pouce en l'air, et ça m'encourage vraiment quoi. Donc merci à tous, je vous aime!», a-t-elle lancé dans une deuxième vidéo avant de conclure: «Accepter les autres, c'est s'accepter soi-même. D'accord? Réfléchis bien à ça. Une fois que tu as capté ça, tu as tout compris dans ta tête».

La petite sœur d'Alexandra Lamy est une habituée des déguisements et des transformations: pour Pâques, elle avait par exemple posé avec une moustache, en toute décontraction.

(mc/L'essentiel)