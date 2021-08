Ariana Grande prête à se lancer dans les cosmétiques

Après Rihanna, Selena Gomez ou encore Lady Gaga, voici qu’une autre personnalité qui pèse dans la musique va se lancer dans le business des cosmétiques. D’après Eonline, Ariana Grande, qui a chanté début août 2021 dans le jeu «Fortnite», serait sur le point d’inaugurer sa marque de produits de beauté, baptisée r.e.m beauty du nom d’un de ses morceaux sorti en 2018.

Le site américain note que le compte Instagram r.e.m.beauty a récemment été créé. Parmi ses 58 000 followers, on trouve une certaine Joanne Grande, qui n’est personne d’autre que la maman d’Ariana. Dans un autre registre, Doug Middlebrook, un proche de la chanteuse de 28 ans, a posté un selfie lundi 23 août 2021 pris devant une immense pub pour la marque diffusée sur les écrans de Times Square à New York. On pouvait y lire: «r.e.m. arrive bientôt». Doug a tagué l’interprète de «7 Rings» en ajoutant l’émoji des deux yeux qui signifie que quelque chose se prépare et qu’il faut rester attentif.

Eonline.com a aussi découvert que le nom r.e.m. beauty avait été déposé aux États-Unis et que la marque allait commercialiser des anticernes, des mascaras, des fards à paupières, des eyeliners, des rouges à lèvres, des éponges démaquillantes ou encore des extensions capillaires. Selon le registre américain, la société n’a pas été enregistrée au nom d’Ariana Grande mais à celui de Thunder Road, entreprise active dans la communication et les médias présidée par… la chanteuse.

(L'essentiel/fec)