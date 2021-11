Chrissy Teigen s'est fait greffer de nouveaux sourcils

«Je ne me maquille presque jamais, si je peux éviter, alors j'étais tellement excitée par cette greffe de sourcils», s'est exclamée Chrissy Teigen, sur Instagram, ce week-end. «Ils ont l'air tellement cool», précisant que les chirurgiens avaient prélevé des cheveux à l'arrière de sa tête pour ensuite les greffer à ses sourcils. Et de conseiller aux jeunes: «Ne les épilez pas trop comme je l'ai fait».

Un conseil repris par son chirurgien, le Dr Jason Diamond, qui rappelle que «les sourcils jouent un rôle important dans l'esthétique du visage, ils encadrent les yeux». «Je connais trop de gens, des générations entières qui ont trop épilé leurs sourcils pour être à la mode». À noter que Chrissy Teigen est une bonne cliente du docteur puisque c'est déjà à lui qu'elle doit sa liposuccion des joues et ses injections de botox dans les mâchoires.

Certains ont immédiatement dénoncé l'attitude de la star, la jugeant «hors de la réalité» et souffrant de «problèmes de riches» alors que d'autres attendent des greffes vitales.

People are needing life saving transplants & your out of reality self gets eyebrow transplants. Yay for you! — Maryann (@MimiMaryannn) November 23, 2021

Who give a dam!

All these people suffering, and trying to pay they bills. They have real problems. I don’t have eyebrows. I have thyroid disease. And I don’t care. That a real problem. Chrissy Teigen needs to disappear. For Real — Sondra Shepherd (@shepherd_sondra) November 22, 2021

Saw the headline of an article yesterday that @chrissyteigen got an eyebrow transplant.#richpeopleproblems#tryingnottojudge



Me? Trying to continue to pay bills and live life. — Living life. (@lovelifeharmony) November 22, 2021

«Pourquoi les gens sont-ils énervés à chaque petite chose que je fais?», a rétorqué la femme de John Legend, en story. «Vous allez vous filer une crise cardiaque».

'Rich people problems': Chrissy Teigen is slammed over 'out-of-touch' posts about her eyebrow transplant surgery https://t.co/losmPWNEY4 — Daily Mail Online (@MailOnline) November 23, 2021

(mc/L'essentiel)