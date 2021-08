Yannick Noah, papy «happy» avec Leia et Nohea

Celui qui a longtemps été la personnalité préférée des Français l'a toujours dit: c'est entouré de sa tribu qu'il est les plus heureux. Une tribu de cinq enfants (Joakim, Yelena, Eleejah, Jenaye et Joalukas) qui s'est agrandie avec l'arrivée de la nouvelle génération qui a fait de l'ancien champion un papy comblé.

Des tout-petits qui se sont retrouvés à Hawaï pour les vacances. Ainsi, Yannick Noah a publié mercredi une jolie photo avec la petite Leia Irie, bientôt 5 ans, la première de ses petits-enfants, fille que Joakim Noah a eue avec le top brésilien Isabelle Cutrim.

L'aîné des Noah est également papa d'un autre enfant dont on ignore l'âge et le prénom et même l'identité de la maman. Il ne s'agit toutefois pas de l'enfant de sa nouvelle compagne, l'ex-Ange de Victoria's Secret, Lais Ribeiro.

Yelena, elle, est maman d'un petit Nohea Zulu avec qui Yannick Noah s'amuse visiblement beaucoup à Hawaï. Il a publié une série de selfies remplis de grimaces avec le petit garçon. «Happy Grand papa», a-t-il seulement légendé. Avant d'atterrir sur l'île américaine, Yannick Noah s'était offert une virée au Cameroun avec son fils, Joalukas, qui a fêté ses 17 ans début juin.

(mc/L'essentiel)