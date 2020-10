Shannen Doherty avoue se préparer à mourir

«C’est dur de préparer ses affaires lorsque vous avez l’impression que vous allez encore vivre 10 ou 15 ans». Shannen Doherty, l'ex-star de Beverly Hills 9210, a accordé une interview bouleversante à la version américaine du magazine Elle. En février dernier, la comédienne annonçait être à nouveau atteinte d'un cancer du sein, désormais avancé au stade 4. Dans les colonnes du magazine, elle s'est à nouveau confiée pour la première fois depuis l'annonce de sa rechute. «J’ai commencé à faire le point sur ma vie, sur les choses que j’avais faites ou pas, raconte-t-elle. Comment je me suis comportée avec les gens. J’en suis arrivée à me dire que j’avais un bon karma. Cela peut ne pas en avoir l’air mais j’ai été un bon être humain».

Face à la maladie, l'ex-star de Charmed, âgée aujourd'hui de 49 ans, «essaie de chérir tous les petits moments que les gens ne voient pas vraiment ou tiennent pour acquis», avoue-t-elle. «Pour moi, toutes les petites choses sont magnifiées. Nous avons des ressources de bien-être infinies en nous et le but, c’est de continuer à y puiser la force d’affronter l’adversité. Pour parvenir à voir la beauté».

Malgré le stade très avancé de son cancer, Shannen Doherty veut continuer à se battre pour vivre le plus longtemps possible, «je ne suis pas prête à partir, j’ai encore beaucoup de vie en moi». Pourtant l'actrice réfléchit malgré tout au jour où elle partira, elle compte d'ailleurs écrire des lettres à ses proches et même enregistrer des messages vidéo qu'ils découvriront après sa mort. «Il y a des choses que j’ai besoin de dire à ma mère. Je veux que mon mari sache ce qu’il a représenté pour moi.

Le moment de le faire n'est pas encore venu pour la comédienne «parce que ça donnerait l’impression qu'on renonce et je ne renonce pas», précise l'ex-Brenda Walsh, qui continuera de positiver jusqu'au bout. «J’ai la sensation d’être un être humain très, très sain.».

Shannen Doherty a déjà souffert d'un cancer du sein en 2015. Après plusieurs années de lutte, elle était finalement en rémission depuis 2017. En février dernier, l'actrice a annoncé le retour de la maladie, sur le plateau de Good Morning America.

(mm/L'essentiel)