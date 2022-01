Georgina Rodriguez dévoile (enfin) son baby bump

«Trois cœurs»: c'est avec une légende très sobre que Georgina Rodriguez a posté dimanche deux clichés d'elle sur son compte Instagram. Deux photos - visiblement issues d'une séance photos à en croire son hashtag #shootingday - sur laquelle on la voit poser dans une petite tenue noire, moulante qui marque son ventre déjà bien arrondi.

Un bidou qui abrite un petit garçon et une petite fille comme le couple l'avait annoncé à la mi-décembre en vidéo lors d'une gender reveal. Les quatre enfants du footballeur, Cristiano Junior (11 ans), Eva et Mateo (4 ans et demi) et Alana (4 ans) avaient fait exploser deux ballons noirs, remplis de confettis bleus et roses.

Dans quelques semaines, le footballeur, 37 ans le 5 février prochain et le top espagnol de bientôt 27 ans (le 27 janvier) seront donc à la tête d'une tribu de 5 enfants. Un véritable «conte de fées» selon les mots de Georgina Rodriguez dans la bande-annonce du documentaire qui lui est consacré - «Soy Georgina» - qui sortira le 27 janvier sur Netflix.

Elle confie qu'elle avait galéré à son arrivée à Madrid, qu'elle habitait dans un ancien débarras. «Mais le jour où j’ai rencontré Cristiano, ma vie a changé». Elle a croisé le regard du Portugais dans le magasin de prêt à porter où elle travaillait. «Cela s'est passé en une fraction de seconde», a raconté le footballeur.

(mc/L'essentiel)