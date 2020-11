Le baiser de la princesse Beatrice à Edoardo

Ce devait être un mariage en grande pompe, devant 150 invités. Mais Covid-19 oblige, la petite-fille de la reine Elisabeth a dû revoir ses exigences à la baisse pour s'unir à Edoardo Mapelli Mozzi. Les amoureux n'en pouvant plus d'attendre, se sont finalement dit oui le 17 juillet dernier devant une vingtaine de personnes, dans la Royal Chapel of All Saints à Windsor.

Et les photos de l'événement ont été plutôt rares. Très officielles, classiques. C'était sans compter sur Sarah Ferguson, tellement fière de marier sa fille, qu'elle a tenu à remercier les Britanniques qui leur avaient envoyé de nombreux messages de félicitations avec un faire-part de remerciement accompagné d'une photo plus intime: sur une photo type polaroid, en noir et blanc, on voit les deux tourtereaux échanger un tendre baiser.

(mc/L'essentiel)