Tommy Dorfman fait son coming-​​out transgenre

«J’aimerais me présenter à nouveau. Je suis Tommy Dorfman, mon pronom est "elle" et je suis une femme, une femme trans». C’est par ces mots dans une vidéo publiée sur le site de Time que l’actrice a fait son coming-out. L’Américaine de 29 ans a expliqué que cela faisait longtemps qu’elle songeait à faire sa transition, mais qu’elle craignait de le faire parce qu’elle était un homme au début de sa carrière.

Celle qui a joué le rôle de Ryan Shaver dans la série «13 reasons Why» a confié que cela faisait une année qu’elle s’identifiait et vivait comme une femme en privé. Et si elle a décidé d’annoncer publiquement qu’elle était une femme, c’est parce qu’elle a réalisé que si elle ne le faisait pas, elle ne pourrait pas contrôler ce qui se dit sur elle. «Avec la transition médicale, des gens ont commencé à parler de mon corps et c’est devenu difficile à vivre», a-t-elle dit.

«Je deviens encore plus Tommy»

Contrairement à d’autres personnes trans, comme Eliott Page, Tommy a décidé de ne pas changer de prénom et cela pour une raison très précise. «Je porte le même prénom que le frère de ma mère qui est décédé un mois après ma naissance. Je me sens très liée à ce prénom, à cet oncle qui me portait alors qu’il était en train de mourir. C’est une évolution de Tommy. Je deviens encore plus Tommy», a-t-elle indiqué.

Désormais, Tommy n’accepte plus d’incarner des hommes à l’écran, parce que ce n’est pas ce qu’elle est. Elle a d’ailleurs décroché son premier rôle en tant que femme en 2020 dans «Sharp Stick», un film réalisé par Lena Dunham.

(L'essentiel/jfa)