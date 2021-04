Suri Cruise a 15 ans, Katie Holmes nostalgique

«Bon 15e anniversaire ma chérie! Je t'aime! Je ne peux pas croire que tu aies déjà 15 ans!»: comme toutes les mamans, Katie Holmes n'a pas vu le temps passer et peine à croire que sa petite Suri soit désormais une adolescente.

La jeune fille est ainsi apparue dimanche, dans les rues de Manhattan, vêtue d'un jean taille basse, d'une petite veste en cuir et d'une paire de baskets, en train de manger une glace avec ses amies. Bien loin des jolies robes et des mocassins de son enfance.

Suri Cruise Sports Long Hair While Posing With Flowers & Goofing Off With Friends On 15th Birthday (via @HollywoodLife) https://t.co/o5AaNhm52H