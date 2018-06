Soulagée que son ex en ait trouvé une autre

Karrueche Tran peut enfin souffler. Son ex, Chris Brown, sort officiellement avec le mannequin Ammika Harris. Mercredi, le rappeur de 29 ans a confirmé leur romance en écrivant «Mienne» en commentaire d'une photo sur Instagram de sa dulcinée. «Karrueche est heureuse que Chris ait trouvé une nouvelle copine. Elle n'est pas jalouse. Elle est surtout soulagée qu'il soit passé à autre chose», révèle une source à holly­woodlife.com.

On peut comprendre que le top de 30 ans se réjouisse de voir Chris sortir définitivement de sa vie. Leur relation avait été plus que tumultueuse. En 2012, l'Américain l'avait trompée en retournant avec son ex, Rihanna. Trois ans plus tard, Karrueche, qui lui avait pardonné cet écart, avait découvert qu'il avait une autre liaison avec le mannequin Nia Guzman. De leur aventure était née une petite Royalty. Après l'avoir quitté, en 2017, Karrueche avait déposé une demande de restriction à son encontre. Elle avait dit qu'il l'avait frappée à maintes reprises. Chris a désormais l'interdiction de l'approcher à moins de 100 mètres durant cinq ans.

Sera-t-il plus respectueux avec sa nouvelle chérie, qui ressemble énormément à Karrueche? «Ses amis la taquinent en lui disant qu'Ammika est son sosie, mais elle s'en fiche, ajoute l'informateur. Elle espère juste que Chris aura appris des erreurs de son passé et qu'il se conduira bien avec elle».

(L'essentiel)